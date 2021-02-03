Deniz Can Aktaş'ın sevgilisi Hafsanur Sancaktutan hakkında şaşırtan gerçek!
03.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:50
Menajerimi Ara adlı dizide Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş, bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile birliktelik yaşıyor. Aktaş'ın sevgilisi hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Snob Magazin'de yer alan habere göre; 27 yaşındaki Deniz Can Aktaş, 'Menajerimi Ara' dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor.
Deniz Can Aktaş, sadece 16 bölüm süren 'Aşk Ağlatır' adlı dizinin setinde tanıştığı Hafsanur Sancaktutan ile birliktelik yaşıyor.
Kaynak: Snob Magazin