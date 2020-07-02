Deniz Can Aktaş, 'Call My Agent'ın kadrosuna katıldı
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Deniz Can Aktaş, 'Call My Agent'ın kadrosuna katıldı

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran, menajerler ile oyuncuların hayatlarını, ilişkilerini mercek altına alan Call My Agent'ın Türkiye uyarlamasına genç oyuncu Deniz Can Aktaş da katıldı. Aktaş, Ay Yapım imzalı projede ilk dizisi ile popülerliğe kavuşan 'Barış' karakterini canlandıracak

Deniz Can Aktaş, 'Call My Agent'ın kadrosuna katıldı
02.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:43

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimleri kadrosuna dahil eden, yakında Star TV ekranında başlayacak olan Call My Agent'ın Türkiye uyarlamasına genç ve başarılı oyuncu Deniz Can Aktaş da katıldı.

BARIŞ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Tatlı Küçük Yalancılar, Hayat Bazen Tatlıdır, Nerdesin Birader, Avlu ve Aşk Ağlatır dizilerinde rol alan genç oyuncu Call My Agent uyarlamasında; ilk dizisi ile yıldızı parladıktan sonra şöhret ve gerçek hayat arasındaki dengeyi tutturmaya çabalayan 'Barış' karakterini oynayacak.& ;

Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın kaleme aldığı Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

Kaynak: Snob Magazin

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