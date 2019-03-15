Deniz Çakır, Vurgun Dizisi İzleyicisine Videoyla Veda Etti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosundan çıkarılan Deniz Çakır'ın, yeni dizisi Vurgun'da da yüzü gülmedi. Reytinglerde başarılı performans göstermeyen dizi, ekranlara veda etti.

VİDEOYLA VEDA MESAJI YAYINLADI

Yapımcılığını GOLD Film/Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay'ın paylaştıkları FOX'un Vurgun dizisi yayınlanan 6'ın bölümüyle final yaptı. Dizinin başrol oyuncularından Deniz Çakır Instagram hesabından paylaştığı videoyla veda mesajı yayınladı.

"BAŞINDAN BERİ ÇOK İNANDIM"

Vurgun dizisinin çok kaliteli bir iş olduğunu söyleyen Deniz Çakır, "Dizimiz final yaptı. Çok kaliteli ve güzel bir işti. Başından beri çok inandım ve oynadığım karakteri çok sevdim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz çok şahane bir şey yaptık, iyi ki de yapmışız" dedi.