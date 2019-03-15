Deniz Çakır, Vurgun Dizisi İzleyicisine Videoyla Veda Etti
Deniz Çakır, başrolünde olduğu Vurgun dizisinin erken final yapması üzerine, sosyal medya hesabından izleyecilerine videoyla veda etti.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosundan çıkarılan Deniz Çakır'ın, yeni dizisi Vurgun'da da yüzü gülmedi. Reytinglerde başarılı performans göstermeyen dizi, ekranlara veda etti.
VİDEOYLA VEDA MESAJI YAYINLADI
Yapımcılığını GOLD Film/Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay'ın paylaştıkları FOX'un Vurgun dizisi yayınlanan 6'ın bölümüyle final yaptı. Dizinin başrol oyuncularından Deniz Çakır Instagram hesabından paylaştığı videoyla veda mesajı yayınladı.
"BAŞINDAN BERİ ÇOK İNANDIM"
Vurgun dizisinin çok kaliteli bir iş olduğunu söyleyen Deniz Çakır, "Dizimiz final yaptı. Çok kaliteli ve güzel bir işti. Başından beri çok inandım ve oynadığım karakteri çok sevdim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz çok şahane bir şey yaptık, iyi ki de yapmışız" dedi.
-
daha çoook veda videoları çekeceksin deniz çakır... değil fox tv halk tv de bile yayın yapsan ertesi gün kapanacak bir nefret dolu izleyici kitlesine sahipsin artık..Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Mumkunse veda et görmeyelim seni..zaten biz foX izlemiyoruz..neyse ben kacar beyaz turkler gelir simdi..Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
ne biçim bir finaldi . dizi güzeldi kaliteli oyuncular vardı. bari final yapıyosun adam oğluna bir sarılsaydı seyirciye o duyguyu yaşatmadınızCevap Yaz Yayından Kaldır
-
BENCE DE KALİTELİYDİCevap Yaz Yayından Kaldır
-
iki başrol oyuncusunun da dizilerine pek bakmam. diziye bakmam için sevdiğim oyuncular olacak.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır