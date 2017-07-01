Deniz Çakır Trakya'da Roman Ezgileriyle Göbek Attı

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, başrolünde oynadığı "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizsinin sezon finaline girmesinin ardından, tatil turlarına hız verdi.

VİDEO VE FOTOĞRAFINI INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Tatil planına Edirne'nin Keşan ilçesini de ekleyen güzel oyuncu, burada eğlencenin deyim yerindeyse dibine vurdu. Roman havası eşliğinde oyun oynayan Çakır, mutlu anlarının fotoğraf ve videosunu Instagram hesabından sıcak ifadelerle paylaştı.



DANS ET, ŞARKI SÖYLE, GÜLÜMSE

İşte Deniz Çakır'ın Instagram paylaşımlarına eklediği notlar:

Abe Trakya'ya gidip de Roman havası oynamadan dönecek değildik be yaw...

İçi dışı bir... Gönlü güzel Trakya insanına selam olsun be yaw... Dans et, şarkı söyle, gülümse... Ruhunu küstürme hayata... hayatı yargılayanlardan değil yaşayanlardan ol... kendin ol... Ohh beee...

İşte Deniz Çakır'ın Instagram paylaşımları:







