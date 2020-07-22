Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı! Oyuncu sevgilisi Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyerek darp raporu alan ve olayı yargıya taşıyan Deniz Bulutsuz, eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin hakkında isyanını dile getirdi.

Oyuncu Ozan Güven hakkında, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. İddianameyi kabul eden mahkeme, duruşmanın 21 Ocak 2021'de yapılmasına karar verdi. Mahkeme, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un duruşma günü hazır olmaları için yazı gönderilmesini istemişti.





Kaynak: Snob Magazin