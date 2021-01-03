Deniz Bulutsuz: Bu sorularla bana iyilik yapmıyorsunuz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Deniz Bulutsuz: Bu sorularla bana iyilik yapmıyorsunuz

03.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:49
Deniz Bulutsuz: Bu sorularla bana iyilik yapmıyorsunuz

Sokağa çıkma yasağına rağmen iki erkek arkadaşıyla dışarıda dolaşan Deniz Bulutsuz, davayla ilgili soruları "Konuşmayacağım. Bu sorular benim için iyi olmuyor.

Sokağa çıkma yasağına rağmen iki erkek arkadaşıyla dışarıda dolaşan Deniz Bulutsuz, davayla ilgili soruları "Konuşmayacağım. Bu sorular benim için iyi olmuyor. Bana iyilik yapmıyorsunuz" diyerek yanıtsız bıraktı. Bulutsuz'un arkadaşları da "Market alışverişine çıktık, ayıp değil mi?" diyerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Prens Harry Acun Ilıcalı Eser Yenenler Demet Özdemir
Spor Can Bartu Metin Oktay Samet Aybaba Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kız Ocak Aydın Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Deniz Bulutsuz: Bu sorularla bana iyilik yapmıyorsunuz - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 13:52:33. #1.15#
title