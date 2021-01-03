Deniz Bulutsuz: Bu sorularla bana iyilik yapmıyorsunuz

Sokağa çıkma yasağına rağmen iki erkek arkadaşıyla dışarıda dolaşan Deniz Bulutsuz, davayla ilgili soruları "Konuşmayacağım. Bu sorular benim için iyi olmuyor.

Sokağa çıkma yasağına rağmen iki erkek arkadaşıyla dışarıda dolaşan Deniz Bulutsuz, davayla ilgili soruları "Konuşmayacağım. Bu sorular benim için iyi olmuyor. Bana iyilik yapmıyorsunuz" diyerek yanıtsız bıraktı. Bulutsuz'un arkadaşları da "Market alışverişine çıktık, ayıp değil mi?" diyerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Kaynak: Hürriyet