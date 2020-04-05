Deniz Baysal'dan en anlamlı doğum günü hediyesi Televizyon dizileri ve rol aldığı filmlerde canlandırdığı karakterlerle gönülleri fetheden oyuncu Deniz Baysal'dan duygulandıran armağan

Türkiye onu Derin Sular, Bitmeyen Şarkı, Babalar ve Evlaatlar, Aşk, Ekmek, Hayaller dizileriyle tanıdı. Kaçak Gelin dizisinde Kainat Gencer rolüyle yüz binlerce hayranı etrafında toplayan oyuncu Deniz Baysal, koronavirüsü salgınına karşı canı pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadı.