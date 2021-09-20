Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı

Magazin programında sunuculuk görevi üstlenen Deniz Akkaya'nın ünlüler camiası hakkındaki iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Daha önce Hadise hakkında ortaya attığı iddia magazin camiasını sallayan Akkaya, bu sefer de Selin Ciğerciyle ilgili "hırsızlık" iddiası ortaya attı.

"ARKADAŞININ ÇANTASINDAN PARA ÇALDI"

Akkaya, Selin Ciğerci'nin meşhur olmadan önce Harbiye'de bulunan bir eğlence mekânında yakın arkadaşının çantasından para çaldığını iddia etti. Deniz Akkaya sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu görüntüler mekanın kameralarına yansımış, hırsızlık anlarına ait görüntüler mevcut."

ANNELİK POLEMİĞİ DE YAŞAMIŞLARDI

Deniz Akkaya'nın bu iddialarına Selin Ciğerci'nin nasıl cevap vereceği ise merak konusu oldu. Selin Ciğerci, taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini açıklayınca Akkaya sert sözlerle tepki göstermiş, taraflar arasında başlayan polemik daha sonra mahkemeye taşınmıştı.

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