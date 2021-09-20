Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı - Haberler Magazin
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Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Sunuculuğunu yaptığı magazin programında bomba iddialar ortaya atan Deniz Akkaya, bu sefer Selin Ciğerci hakkında ortaya attığı iddia ile ağızları açıktı bıraktı. Akkaya, Ciğerci'nin arkadaşının çantasından para çaldığını ileri sürdü.

Magazin programında sunuculuk görevi üstlenen Deniz Akkaya'nın ünlüler camiası hakkındaki iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Daha önce Hadise hakkında ortaya attığı iddia magazin camiasını sallayan Akkaya, bu sefer de Selin Ciğerciyle ilgili "hırsızlık" iddiası ortaya attı.

"ARKADAŞININ ÇANTASINDAN PARA ÇALDI"

Akkaya, Selin Ciğerci'nin meşhur olmadan önce Harbiye'de bulunan bir eğlence mekânında yakın arkadaşının çantasından para çaldığını iddia etti. Deniz Akkaya sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu görüntüler mekanın kameralarına yansımış, hırsızlık anlarına ait görüntüler mevcut."

ANNELİK POLEMİĞİ DE YAŞAMIŞLARDI

Deniz Akkaya'nın bu iddialarına Selin Ciğerci'nin nasıl cevap vereceği ise merak konusu oldu. Selin Ciğerci, taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini açıklayınca Akkaya sert sözlerle tepki göstermiş, taraflar arasında başlayan polemik daha sonra mahkemeye taşınmıştı.

Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı
Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
Ayrılığa 10 gün dayanabildi! Selin Ciğerci'den barışma sinyali

Ayrılığa 10 gün dayanabildi! Selin Ciğerci'den barışma sinyali
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Haber: Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı - Haberler Magazin
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