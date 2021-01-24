Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Manken ve sunucu Deniz Akkaya, yatak üzerinde iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu. Akkaya'nın pozlarına çok sayıda beğeni geldi.