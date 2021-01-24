Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı
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Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı

24.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 24.01.2021 21:16
Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Manken ve sunucu Deniz Akkaya, yatak üzerinde iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu. Akkaya'nın pozlarına çok sayıda beğeni geldi.

Ünlülerle girdiği polemikler nedeniyle sık sık magazinde adı anılan Deniz Akkaya, cesur paylaşımlarıyla da gündem olmaktan geri durmuyor.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZLARI BEĞENİLDİ

43 yaşındaki modelin iddialı yatak pozları yine sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz hafta çırılçıplak küvet pozlarıyla çok konuşulan Akkaya'nın iç çamaşırlı fotoğrafları oldukça beğenildi.

İşte Deniz Akkaya'nın yatak pozları;

Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı
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