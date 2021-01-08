Deniz Akkaya cesur pozlarını "Mekanın sahibi geri geldi" notuyla paylaştı

Tv8'de yayınlanan "Biz bize" programının sunucusu Deniz Akkaya'nın cesur pozları sosyal medyayı salladı. Akkaya'nın "Mekanın sahibi geri geldi" notuyla yaptığı paylaşımına beğeni yağdı. Akkaya'nın pozlarını beğenen Selin Ciğerci ise şaşırttı. Taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci ile Akkaya'nın kavgası 2020 yılına damga vurmuştu.

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarıyla sıkça adından bahsettiren ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, verdiği olay pozlarla gündem oldu. "MEKANIN SAHİBİ GERİ GELDİ" Akkaya'nın cesur pozları, sosyal medyayı salladı. Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı instagramdan paylaştığı pozlarına, "Mekanın sahibi geri geldi" notunu düştü. SELİN CİĞERCİ BEĞENDİ Taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya'nın kavgası 2020 yılına damga vurmuştu. Akkaya'nın paylaşılan fotoğraflarını Selin Ciğerci'nin beğenmesi ise herkesi şaşırttı.