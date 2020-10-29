Dengesini kaybedip, kanala düşen kişi kurtarıldı
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Dengesini kaybedip, kanala düşen kişi kurtarıldı

29.10.2020 23:36 | Son Güncelleme: 29.10.2020 23:41
Dengesini kaybedip, kanala düşen kişi kurtarıldı

ADANA'da sulama kanalı kıyısında dinlenirken, dengesini kaybedip suya düşen ve akıntıyla sürüklenen ismi açıklanmayan kişi, kurtarıldı.

ADANA'da sulama kanalı kıyısında dinlenirken, dengesini kaybedip suya düşen ve akıntıyla sürüklenen ismi açıklanmayan kişi, kurtarıldı. 

Olay, saat 22.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Dinlenmek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı kıyısında oturan 50'li yaşlarda ismi açıklanmayan bir erkek, iddiaya göre dengesini kaybedip, suya düştü. Suda sürüklenen vatandaşı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine  itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce boğulmaktan son anda kurtarılan vatandaş, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 


Dengesini kaybedip, kanala düşen kişi kurtarıldı
Dengesini kaybedip, kanala düşen kişi kurtarıldı
Dengesini kaybedip, kanala düşen kişi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 23:41:20. #1.15#
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