Deneyimli psikolog "dijital dönüşüm" sloganıyla PR sektörüne girdi
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Deneyimli psikolog "dijital dönüşüm" sloganıyla PR sektörüne girdi

Psikolog Leman Alaca, geçtiğimiz aylarda "dijital dönüşüm" mottosuyla bir PR şirketi kurdu.

Deneyimli psikolog
13.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:33

Psikolog Leman Alaca, geçtiğimiz aylarda "dijital dönüşüm" mottosuyla bir PR şirketi kurdu. Alaca "dijital dönüşüm" Management adıyla kurduğu şirket ile alakalı kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığında 23 yıl psikolojik danışman olarak görev yaptıktan sonra farklı bir sektöre giriş yapan Psikolog Leman Alaca, "Yığınları sistematik bir şekilde bilimsel metotlarla sınıflandıranlar, bugünün öne çıkanları, yarının mimarları olacaklardır." sözü ile bu dönemde PR çalışmalarına önem verenlerin gelecekte herkesin önünde olacaklarını vurguluyor.

"Tercih değil, zorunluluğun oluşturduğu bir tablo"

"Pandemi süreci, kişilere ve kurumlara yapmış olduğu ticari eylemlerin, sınırlarının olmaması gerektiğini öğretti" diyen Leman Alaca, " Bu, bir tercihin değil, bir zorunluluğun şartlarını oluşturan tablodur. Gelenekselleşen metotlardan sıyrılarak, yenilikçi çözümler üreten bir reklamcılık algısı, Türkiye'de oluşmalıdır. Dönüşümün gerekliliklerini yerine getirme noktasında, radikal bir süreç söz konusudur. Tabi ki süreç kendi içerisinde markalara uyum sağlamak için çeşitli fırsatları da beraberinde getirmelidir" dedi.

"Bu günün öne çıkanları, yarının mimarları olacaktır"

Sözlerine marka psikolojisinin reklamcılık sektöründe ne kadar önemli olduğuna vurgulayarak devam eden Alaca, "Bir markanın oluşmasının en temel yolu çevresel koşullarını ve kitle psikoloji trendlerini çok iyi analiz eden yığınlardan oluşmaktadır. Yığınları sistematik bir şekilde bilimsel metotlarla sınıflandıranlar bu günün öne çıkanları, yarının mimarları olacaklardır" ifadesini kulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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