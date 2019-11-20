Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dağıttı
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Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dağıttı

Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve yükümlüler tarafından 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında fidan dağıtıldı.

20.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:43
Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dağıttı

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve yükümlüler tarafından ' Ol' kampanyası kapsamında fidan dağıtıldı.


Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Türkiye genelinde "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Burak Tek'in katılımıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Hakkari Adliyesi bahçesinde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı.


Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri ve personelleri tarafından 300 fidan dağıtımı gerçekleştirildi.


Fidan dağıtım törenine katılan vatandaşlar, ilgililere teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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