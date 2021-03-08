Denetimde hamile olduğunu söyleyen kadının karnından bonzai çıktı
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Denetimde hamile olduğunu söyleyen kadının karnından bonzai çıktı

08.03.2021 08:58 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:20
Denetimde hamile olduğunu söyleyen kadının karnından bonzai çıktı

İzmir'de polis denetiminde hamile olduğunu ileri süren 24 yaşındaki kadının karın bölgesine sarılı yaklaşık 1 kilo bonzai maddesi ele geçirildi. Polisi kandırmaya çalışan kadın gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Gaziler Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama başlattı.

HASTANEYE GİTTİKLERİNİ SÖYLEDİ

Uygulama sırasında bir taksiyi durduran polis ekipleri, arka koltukta oturan S.O. (24) ve yanındaki S.S.'nin (28) sokağa çıkma izinlerini talep etti. Fakat şüphelilerden S.S. sokağa çıkma izinlerinin olmadığını, arkadaşı S.O.'nun hamile olduğunu ve hastaneye gittiklerini söylediği ileri sürüldü.

Denetimde hamile olduğunu söyleyen kadının aramada üzerinden çıkanlara polis de inanamadı

ARAMA SIRASINDA KARNINDA BONZAİ BULUNDU

Bu sırada, S.O.'nun çelişkili ifadeler vermesi üzerine durumdan şüphelenen polis ekipleri, olay yerine kadın polis memuru talep etti. Bölgeye gelen kadın polis memurunun şüphelilerin yaptığı üst aramasında, S.O.'nun karın bölgesine sarılmış 2 şeffaf poşet halinde yaklaşık 1 kilo bonzai maddesi ele geçirildi.

SABIKALI ÇIKTI

Yapılan kimlik kontrollerinde ise S.O.'nun uyuşturucu madde ticaretinin yanı sıra motorlu taşıt hırsızlığı gibi birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. S.S. ve S.O. gözaltına alınarak emniyete götürülürken uyuşturucu maddeye de el konuldu. S.S. ve S.O.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira para cezası kesilirken, ifadelerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (12)
DELİKANLI: (madde bağımlıları için söylüyorum. ) ''Yengeç yengeçtir, ne yaparsan yap asla doğru yürümez. ''
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HAKKI AYDIN BULUT KARAGÜNDOSTU: TEZ ELDEN İDAM EDİLSİN BUNUN YAŞAMASINA GEREK YOKTUR.
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ERGUN: devlet kendine gelince kadının beyanını esas almıyor illa kanıt arıyor ama iş erkeğe gelince kadının beyanını herhangi bir kanıta ihtiyaç duymadan doğru kabul edip kadının beyanını esas alıyor.
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