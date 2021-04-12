Denetim Komisyonu'ndan eleştiri ve öneriler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denetim Komisyonu'ndan eleştiri ve öneriler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Denetim Komisyonu'ndan eleştiri ve öneriler

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan ayı ilk oturumunda 2020 yılına ait denetim komisyonu raporu okundu.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan ayı ilk oturumunda 2020 yılına ait denetim komisyonu raporu okundu.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Zeydan Karalar, katipler Sevil Can ve Yusuf Arısoy tarafından açıldı. Toplam 57 maddeden oluşan gündemlere 9 madde daha eklendi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Pozantı'da yapımı devam eden hızlı tren projesine uygun vatandaşların geçmesi için 2 tane yaya alt geçidin yapılması konusunda Büyükşehir Belediyesi'nden destek istedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise, Yüreğir'in kanayan yarası haline gelen Sinanpaşa Mahallesinde uygulamaya geçilecek olan kentsel dönüşüm projesi hakkında görüşlerini dile getirdi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de Belediyeevleri Mahallesinde 250 bin kişinin yaşayacağı kentsel dönüşüm alanına yılsonunda kazma vuracakları müjdesini verdi.

Daha sonra gündemlere geçildi. Furkan Bozkurt, Yusuf Arısoy, Yusuf Eroğlu, Hacice Yılmaz ve Atilla Göktaş'tan oluşan Denetim Komisyonu, 2020 yılına ait hesap incelemesini rapor haline getirdi. 10 sayfandan oluşan raporla ilgili Komisyon Başkanı Furkan Bozkurt 9 maddelik açıklama yaptı. Bozkurt, Büyükşehir Belediye yönetimine bazı eleştiriler yöneltirken, önerilerde de bulundu.

Başkan Zeydan Karalar, Denetim Komisyonu üyelerine ve meclise çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, komisyonun kendisine yönelttiği bazı eleştirilere katılmadığını söyledi.

Daha sonra gündemlere geçildi. 14 teklif ilgili komisyonlara havale edildi.

Büyükşehir meclis katip seçimi, meclis 1. ve 2. Başkan vekili seçimi encümen üyelerinin seçimi ve ihtisas komisyonlarına ait seçim 15 Mayıs 2021 Perşembe günlü oturumda yapılması karara bağlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

Denetim Komisyonu'ndan eleştiri ve öneriler
Denetim Komisyonu'ndan eleştiri ve öneriler
Denetim Komisyonu'ndan eleştiri ve öneriler
Denetim Komisyonu'ndan eleştiri ve öneriler
Denetim Komisyonu'ndan eleştiri ve öneriler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ece Erken Ajda Pekkan Oğuzhan Koç Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Arda Turan Abdullah Avcı Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denetim Komisyonu'ndan eleştiri ve öneriler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:17:48. #1.14#
title