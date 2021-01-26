Demre'de şaşırtan görüntü; bir tarafta hortum, bir tarafta güneş
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Demre'de şaşırtan görüntü; bir tarafta hortum, bir tarafta güneş

26.01.2021 11:40 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:44
Demre'de şaşırtan görüntü; bir tarafta hortum, bir tarafta güneş

ANTALYA'nın Demre ilçesinde kıyıdan açıkta hortum oluştu.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde kıyıdan açıkta hortum oluştu. Cep telefonu kamerasına yansıyan hortum kıyıya ulaşmadan gözden kaybolurken, aynı anda güneş açması ise şaşırttı.

Demre'nin Taşdibi ve Sülüklü plajları arasında, deniz üzerinde saat 09.30 sıralarında hortum çıktı. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu bölgede, kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta görülen hortum yaklaşık 15 dakika boyunca deniz yüzeyinde ilerledi. Hortum kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu. Hortum sırasında bir yandan da güneşin görünmesi şaşırttı.Bölgedeki sera üreticilerini korkutan hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Hortumu görüntüleyen kişi, "Müthiş bir hortum çıktı, Demre'de Taşdibi açıklarında. Müthiş bir doğa olayı. Bir tarafta güneş açtı, bir tarafta da hortum. İnşallah kıyıya gelmez" dedi.


Demre'de şaşırtan görüntü; bir tarafta hortum, bir tarafta güneş
Demre'de şaşırtan görüntü; bir tarafta hortum, bir tarafta güneş
Demre'de şaşırtan görüntü; bir tarafta hortum, bir tarafta güneş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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