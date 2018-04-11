Demre Çevreli Taşkın Tüneli Çalışmaları

Antalya'nın Demre ilçesindeki taşkınlardan korunma amacıyla yapılan Çevreli Taşkın Tüneli'nin patlatma ve kazı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'da gerçekleştirilen yatırımlarla bölgenin mümbit topraklarının suyla buluşturulup derelerdeki taşkın riskinin azaltıldığını dile getirerek, son 15 yılda tamamlanan 88 dere ıslahı ile 139 yerleşim yeri ve 176 bin 835 dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu belirtti.

Demre ilçesine 2003-2018 döneminde 25 milyon 50 bin 889 lira yatırım yapıldığını aktaran Acu, şunları kaydetti:

"Demre'de 64 bin dekar zirai arazi ve yerleşim yerleri taşkından korundu. Bu kapsamda çalışmaları devam eden Demre Çevreli Mahallesi Taşkın Koruma işinde 5,20 metre çapında ve bin 595 metre uzunluğundaki taşkın tünelinde patlatma çalışması ile tünel kazısı tamamlandı. Ayrıca tünel giriş ağzındaki toplama havuzu kazısının büyük kısmı ile tünel portal kazı çalışması da bitirildi. Proje tamamlanmasıyla 660 dönümlük bir mahalle ve bin 920 dekar tarım alanında taşkın kontrolü sağlanacak."

Acu, Antalya'da ayrıca son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.