Demon Slayer, The Hinokami Chronicles PC'ye Geliyor
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Demon Slayer, The Hinokami Chronicles PC'ye Geliyor

Demon Slayer, The Hinokami Chronicles PC'ye Geliyor
Turkmmo - Haberler | Gamegar

SEGA, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles'ın 15 Ekim'de Kuzey Amerika ve Avrupa'ya geleceğini duyurdu.

SEGA, -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles'ın 15 Ekim'de Kuzey Amerika ve Avrupa'ya geleceğini duyurdu. Bu duyuruyu kutlamak için SEGA, aşağıda bulabileceğiniz bir fragman yayınladı.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, oyuncuların "Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc" ve "Mugen Train Arc"ın unutulmaz anlarını yeniden yaşamalarını sağlayan CyberConnect2 ekibinden bir arena dövüş oyunudur.

Oyuncular, bir iblise dönüşen kız kardeşi Nezuko'yu tekrar insana dönüştürmek için iblislerle yüzleşen Tanjiro'yu "Kimetsu no Yaiba" animesindeki hikaye boyunca takip edecekler.

Anime severlerin bildiği ve oldukça popüler olan bu oyun Steam üzerinden yayınlanacak. Ancak oyun için henüz resmi sayfa yayınlanmadı.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Temel Özellikleri

Tanjiro ve Nezuko da dahil olmak üzere animeden geniş bir karakter listesinin çok sayıda muhteşem becerisinde ustalaşın, yerel ve çevrimiçi olarak kafa kafaya savaşta rakiplerin üstesinden gelin.

Tanjiro Kamado'nun kılıcını alın ve bir iblis avcısı olma yolculuğuna rehberlik edin ve kız kardeşi Nezuko'yu tekrar bir insana dönüştürün.

Tanjiro'nun cesaretini test edecek güçlü şeytanlara karşı özel olarak tasarlanmış savaşlarda aksiyon ve drama zirveye ulaşır.

Animenin orijinal İngiliz ve Japon oyuncuları, oyuna otantik tasvirlerini getirmek için geri dönüyor.

Oyun için yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Demon Slayer - Kimetsu no Yaibe - The Hinokami Chronicles

Kaynak: Turkmmo

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