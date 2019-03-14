DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Demokratik Sol Parti, milliyetçi bir partidir. Ecevit'in söylediği gibi milliyetçiliği boş sokak duvarlarına değil, Ege'nin mavi sularına, Orta Anadolu'nun haşhaş tarlalarına, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na yazmış bir milliyetçilik vardır DSP'de." dedi.

Aksakal, Muğla'nın Ortaca ilçesinde, DSP seçim bürosunu ve işletmeleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve yerel seçimler için destek istedi.

Aksakal, burada yaptığı konuşmada, DSP'nin, dürüstlüğün, temizliğin, milliyetçiliğin, bağımsızlığın ve özgürlüğün güvencesi olduğunu ifade etti.

DSP'nin dürüst bir parti olduğunu belirten Aksakal, "Boğazından bu milletin tek 10 kuruşu geçmemiştir. Demokratik Sol Parti özgürlükçü bir partidir. Çünkü DSP'nin iktidarlarında hiçbir devlet memuru kendisini iktidara tabi olarak düşünmemiştir. Görevini yapmıştır. Yapamayan hesabını adalete vermiştir." ifadelerini kullandı.

DSP'nin milliyetçi olduğunu vurgulayan Aksakal, şöyle konuştu:

"Demokratik Sol Parti, milliyetçi bir partidir. Ecevit'in söylediği gibi milliyetçiliği boş sokak duvarlarına değil, Ege'nin mavi sularına, Orta Anadolu'nun haşhaş tarlalarına, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na yazmış bir milliyetçilik vardır DSP'de. Amerika'nın, Türkiye'nin güneydoğusunda yaratmaya çalıştığı sözde devleti baştan reddetmiş, elinin tersiyle iktidarına mal olacağını da bilse buna izin vermemiş, 17 senedir siyasetin uzak noktasında tutulmuş bir partidir."

Kaynak: AA