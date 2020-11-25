Demokrat Senatör Van Hollen'dan küstah Türkiye sözleri: Hesap sormayı dört gözle bekliyorum

Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Biden'ın Türkiye'ye karşı daha sert bir tavır takınacağını dile getiren Hollen, "Türkiye'ye eylemlerinin hesabını sormak için Biden yönetimiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini henüz resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın yönetimine geçiş süreci başlarken, Türkiye ile nasıl bir siyasetin izleneceği merak konusu oldu. Özellikle seçim öncesi pek de dostane mesajlar barındırmayan Biden'ın yakınındaki isimler, Türkiye'ye karşı Trump'tan daha sert bir tavır takınılacağını ifade etti.

Demokrat Parti'nin bir kıdemli isimlerinden Chris Van Hollen, konuyla ilgili Yunan gazetesi Kathimerini'ye değerlendirmelerde bulundu.

ANKARA'YA KARŞI ÇOK DAHA SERT TAVIR TAKINMASI BEKLENİYOR

Van Hollen, Biden yönetiminin Trump yönetimine kıyasla Ankara'ya çok daha sert tavır sergilemesinin beklenmesi gerektiğini söyledi.

"Yunanistan ve diğer Avrupalı müttefiklerimiz Biden yönetiminden son 4 yılda deneyimledikleri kaotik ve güvenilmez dış politikaya son vermesini bekleyebilir" diyen Demokrat Senatör, şöyle devam etti:

"Birinci öncelik, Trump yönetiminde tarihi dip gören Avrupa'daki demokratik müttefiklerimizle ilişkilerin onarılması ve Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoriter yönetiminin saldırısı altındaki hukukun üstünlüğü, demokratik kurallar ve basın özgürlüğü ilkelerinin tesisine yeniden odaklanmak olacaktır."

"TÜRKİYE ROTASINI DEĞİŞTİRMEDİĞİ SÜRECE NATO MÜTTEFİKİ MUAMELESİ GÖREMEZ"

Van Hollen, Türkiye'nin uluslararası arenada yürüttüğü çalışmalar nedeniyle NATO'dan uzakta bir yapıda bulunduğunu ifade ederken, rotasının değişmediği müddetçe bir NATO üyesi muamelesi göremeyeceğini savundu:

"Türkiye, son 4 yılda sadık bir NATO müttefiki olarak hareket etmekte giderek daha başarısız oldu ve rotasını değiştirmediği müddetçe sadık NATO müttefiki muamelesi göremez."

S-400, DOĞU AKDENİZ VE MARAŞ

ABD'li siyasetçi ayrıca S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması yönünde faaliyetlerin devam ettirileceğini ifade ederken, Doğu Akdeniz ve Maraş meselerinin de mercek altına alınacağını belirtti:

"Kongre, NATO güvenliğini tehdit eden Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemini aldığı ve artık aktive ettiği için yasalar uyarınca Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etmeye devam edecek."

"Buna ilaveten Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Suriye'nin kuzeyinde ve diğer yerlerde uluslararası hukuku tekrar tekrar ihlal etmesi, Maraş'la ilgili BM kararlarını ihlali ve iç siyasi muhaliflerine ve basına karşı ciddi insan hakları ihlalleri, demokratik bir müttefikin yönetilme tarzıyla tutarsızdır."

KÜSTAH SÖZLER: HESAP SORMAK İÇİN DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Van Hollen sözlerini "Türkiye'ye eylemlerinin hesabını sormak için yeni gelen Biden yönetimiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum" diye tamamladı.