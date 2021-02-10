Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Erdoğan'ı, Erdoğan'a şikayet etti

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MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Enginyurt, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın her gün birçok kongre yaptığını ve koronavirüs tedbirlerine uymadığını aktararak "Lütfen onu uyarınız" dedi.

Fındık fiyatları üzerinden hükümeti eleştiren Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildikten kısa bir süre sonra Demokrat Parti'ye geçti.

Siyaset hayatına burada devam eden Enginyurt, bugün çektiği bir video ile ilginç bir şikayette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Enginyurt, "Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan her gün 5-6 kongre yaparak, binlerce insanın kongre salonlarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaksızın sağlıklarını riske atıyor. Lütfen onu uyarınız" ifadelerine yer verdi.

Enginyurt'un paylaşımında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, siz 'mesafe, maske ve hijyene uyun' diyorsunuz, biz de ülkenin cumhurbaşkanı olmanız dolayısıyla size saygımızın gereği ve aynı zamanda sağlığımız için maske mesafe ve hijyen tedbirlerine uyuyoruz.

"BİNLERCE İNSANIN SAĞLIĞINI RİSKE ATIYOR"

"Lakin Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kurala uymuyor. Her gün 5-6 kongre yaparak, binlerce insanın kongre salonlarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaksızın sağlıklarını riske atıyor.

"LÜTFEN UYARINIZ"

"Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, size Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet ediyorum lütfen uyarınız, maske, mesafe ve hijyene uymasını öneriniz"