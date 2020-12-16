Demirözü'nde semt pazarı Çarşamba günleri kurulacak
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Demirözü'nde semt pazarı Çarşamba günleri kurulacak

16.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:33
Demirözü'nde semt pazarı Çarşamba günleri kurulacak

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Pazar günleri kurulan semt pazarı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması dolayısıyla Çarşamba gününe alındı.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Pazar günleri kurulan semt pazarı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması dolayısıyla Çarşamba gününe alındı.

Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasından dolayı Demirözü'nde Pazar günü kurulan semt pazarı Çarşamba gününe alındı.

Demirözü Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Alınan yeni tedbirler kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı Pazar günü olan semt pazarı Belediye Başkanımız Arslan Gürer'in talimatıyla kısıtlamalar kalkıncaya kadar Çarşamba günleri kurulacaktır. Halkımıza ilanen duyurulur." denildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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