Demirköy'de Okul Yararına Kermes Düzenlendi

Demirköy Anadolu Lisesi'nce okul yararına kermes düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kermesten elde edilen gelir, okul ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak.

Okul müdürü İbrahim Erkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl okul yararına kermes düzenlediklerini söyledi.

Kermeste herkesin ihtiyacına yönelik ürünler bulunduğunu ifade eden Erkal, yiyecekten kıyafete kadar birçok ürünün satışa sunulduğunu belirtti.

Erkal, kermesin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm velilere teşekkür etti.