Demirköy Belediye Başkanı Gün: "TOKİ konutlarını ilçemize kazandırmak için girişimlerde bulunduk"
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Demirköy Belediye Başkanı Gün: "TOKİ konutlarını ilçemize kazandırmak için girişimlerde bulunduk"

Demirköy Belediye Başkanı Gün: 'TOKİ konutlarını ilçemize kazandırmak için girişimlerde bulunduk'
Anadolu Ajansı / Nihat Evren - Haberler | Güncel

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, TOKİ konularını ilçeye kazandırmak için girişimlerde bulunduklarını bildirdi.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, TOKİ konularını ilçeye kazandırmak için girişimlerde bulunduklarını bildirdi.

Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede çok miktarda konut ihtiyacının oluştuğunu söyledi.

Alınan göçle birlikte ilçe nüfusunun her geçen yıl daha arttığını ifade eden Gün, konut ihtiyacının karşılanması için TOKİ konutlarıyla ilgili girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

Gün, şunları kaydetti:

"4 bin nüfuslu ilçemizde konut sıkıntısı çekilmektedir. Gerek hali hazırda ev ihtiyacı olan gerekse dışarıdan aldığımız göç ile kiralık ve satılık ev bulma konusunda sıkıntı yaşanıyor. İlçemizde toplu konut ya da site kapsamına girebilecek hiçbir proje yapılmamıştır. Dolayısıyla içerisinde sosyal donatıları yürüyüş yolları, park, çocuk oyun parkı bulunan bir toplu konut projesinin yapılması ilçemiz için elzemdir. İlçemizde çekilen konut sıkıntısı kiralara da yansımaktadır. İlçemizde TOKİ yapılması kiralık konut talebinin karşılanması konusunda destek olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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Demirköy Belediye Başkanı Gün: "TOKİ konutlarını ilçemize kazandırmak için girişimlerde bulunduk" - Haberler
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