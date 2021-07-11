Demirdöğen, 2022 yılı proje fikirleri için Ardahan'da
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Demirdöğen, 2022 yılı proje fikirleri için Ardahan'da

Demirdöğen, 2022 yılı proje fikirleri için Ardahan'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, önümüzdeki yılda desteklenecek daha vizyoner projeler için Bölge illerine gezilerini devam ettiriyor.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, önümüzdeki yılda desteklenecek daha vizyoner projeler için Bölge illerine gezilerini devam ettiriyor. Demirdöğen'in son durağı Ardahan oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olarak faaliyetlerini devam ettiren DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Bölgenin kalkınması yönünde ve daha nitelikli proje fikirlerini desteklemek için paydaş kurumlara ziyaretlerini devam ettiriyor.

Proje ekibinin, 2022 yılı için DAP BKİ tarafından desteklenmesini istediği sunumları dinleyen Başkan Demirdöğen, istişarelerde bulundu. Toplantıdan sonra bir değerlendirme yapan Demirdöğen, "Çok vizyoner ve çok iyi hazırlanmış projelerden dolayı kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Göle Yöresel Ürün Pazarındaki çalışmaları inceledi

Ardahan'daki toplantının ardından Göle ilçesine giden Başkan Demirdöğen, Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin'le görüştü. DAP BKİ tarafından desteklenen ve yapımı devam eden Yöresel Ürün Pazarı'nı Başkan Gültekin'le birlikte gezen Demirdöğen, çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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