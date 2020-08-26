Demirci'de gençlere ve öğrencilere tam donanımlı yeni spor tesisleri yapıldı
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Demirci'de gençlere ve öğrencilere tam donanımlı yeni spor tesisleri yapıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Demirci Belediyesi işbirliği ile 5 tam donanımlı spor sahası yapılarak hizmete sunuldu, yarı olimpik yüzme havuzu yapımında da sona gelindi.

26.08.2020 16:42 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:47

Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Demirci Belediyesi işbirliği ile 5 tam donanımlı spor sahası yapılarak hizmete sunuldu, yarı olimpik yüzme havuzu yapımında da sona gelindi.

Demirci'de gençlerin ve öğrencilerin standardı yüksek, donanımlı sahalarda spor yapabilmeleri amacıyla ilçedeki ilkokul ve orta öğretim kurumlarının yanı sıra ilçenin farklı noktalarına 5 yeni saha yapıldı.

Diğer yandan yine Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile Demircili öğrencilerin yüzme sporu öğrenebilmeleri amacıyla yapımına başlanan yarı olimpik yüzme havuzu yatırımında da sona gelindi.

Yatırımlar kapsamında İmam Hatip Ortaokulu, Cengiz Topel Enver Armağan İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Turgut Özal Spor Kompleksi ve Bahaeddin Özkişi Spor kompleksi alanlarına içerisinde futbol, voleybol, tenis ve basketbol oynanabilecek akrilik zeminli Avrupa standartlarına uygun 5 yeni spor sahası yapıldı.

Demircili gençler yüzme sporu öğrenecek

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleri ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığının işbirliği ile spor tesisleri kazandırma gayreti içerisindeyiz. Sportif açıdan gençlerimizin Avrupa standartlarında imkanlara ve fırsatlara sahip olduğunu vurgulayabiliriz. Yaptığımız yüzme havuzu ile gençlerimiz yüzme sporunu öğrenecekler. Yatırımlarda sona gelmiş bulunuyoruz. Çok yakında tamamı hizmete sunulacak. Gençlerimiz sağlam vücutla sağlam bir kafaya sahip olacaklar." dedi.

Demirci'de gençlere ve öğrencilere tam donanımlı yeni spor tesisleri yapıldı

Kaynak: AA

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