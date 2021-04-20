Demirci'de galericiler sitesi inşaatına başlandı
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Demirci'de galericiler sitesi inşaatına başlandı

Demirci'de galericiler sitesi inşaatına başlandı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde, içerisinde yazıhane, araç sergileme alanları ve araç bakım servislerinin yer alacağı galericiler sitesi inşaatına başlandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, içerisinde yazıhane, araç sergileme alanları ve araç bakım servislerinin yer alacağı galericiler sitesi inşaatına başlandı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, düzenlenen temel atma töreninde, galericiler sitesinin 5 bin 300 metrekare alan üzerine kurulacağını söyledi.

Sitede 25 adet 100'er metrekarelik yazıhane, 9 araç servis ve bakım tamirhanesi ve sosyal donatı alanlarının bulunacağını dile getiren Selçuk, Demirci esnafının yıllardır beklediği hizmeti yerine getirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

Halka verdikleri sözü yerine getirmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Galericiler sitesi bizim çok önemsediğimiz bir yatırım. Esnafımız maalesef bugüne kadar ilçe merkezinde hizmet vermekteydi. Vatandaşlarımızın hem istedikleri aracı alabilmeleri için kolaylıkla ulaşabilmeleri, hem de galericilerin sahip oldukları araçları teşhir edebilecekler. Bununla birlikte Demirci'mizin sanayisini ileriye taşımayı amaçladık. 2 kademeli bir yatırım olacak. Alt katta araç servis iş yerleri ile vatandaşlarımızın dışarıya gitmeden araç bakımlarını ilçemizde yaptırabilecekler. İnşallah galericiler sitesi tamamlandığında örnek vizyon bir yatırım olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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