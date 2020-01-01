Demirci'de 2019 yılının son bebeği dünyaya geldi

01.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:53

Manisa'nın Demirci ilçesinde 2019 yılının son gününde Dilek ve Ercan Avcı çiftinin 2'inci evlatları 2019'un son çocuğu olarak dünyaya geldi.



Demirci Devlet Hastanesi doğum servisine yatırılan Dilek Avcı, Demirci ilçesinde 2019 yılının son bebeğini dünyaya getirdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Pakize Özge Karkın tarafından sezeryan ile dünyaya getirilen ve Elif ismi verilen bebek 2019 yılının son bebeği oldu.



Doğum sonrası bebeği ile birlikte odaya alınan Dilek Avcı'yı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Pakize Özge Karkın ve doğum servisi hemşireleri ziyaret ederek tebrik edip, çiçek hediye etti.



Dilek Avcı'nın gebeliği boyunca takip ettiği bir hasta olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Pakize Özge Karkın, "2019 yılının da son doğumu oldu, haftasına uygun olarak. Gayet güzel bir ameliyat ile doğumu gerçekleştirdik. Bebeğini güle güle büyütmesini istiyoruz. Herkese de mutlu bir 2020 yılı diliyorum." dedi.



Anne Dilek Avcı ise, "Pakize hanım ve hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler. Bebeğimizin adını eşim ile birlikte Elif ismini koyduk." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA