Demir yolunun yanına uçan otomobildeki baba- kız yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, yüksek hızlı tren yolunun yan tarafındaki boşluğa uçtu, sürücü Mert Yıldız ve kızı Eylül yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Körfez Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. Mert Yıldız yönetimindeki 54 AC 194 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yüksek hızlı tren hattının yanındaki boşluğa uçtu. Kazada, ters dönen otomobilde Mert Yıldız ile kızı Eylül sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Mert Yıldız ile kızı Eylül çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil, vinçle demiryolunun yanındaki yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA