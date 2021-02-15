Demir yolu tünelindeki yangına vagonla taşınan itfaiye aracıyla müdahale edildi
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Demir yolu tünelindeki yangına vagonla taşınan itfaiye aracıyla müdahale edildi

15.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:24
Demir yolu tünelindeki yangına vagonla taşınan itfaiye aracıyla müdahale edildi

AMASYA'da demir yolu tüneli içinde çıkan yangın, vagona yüklenip, raylar üzerinde lokomotifle taşınan itfaiye aracındaki ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

AMASYA'da demir yolu tüneli içinde çıkan yangın, vagona yüklenip, raylar üzerinde lokomotifle taşınan itfaiye aracındaki ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kentte Kızoğlu mevkisindeki demir yolu tünelinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ve tünele araçlarıyla ulaşım sağlayamayan itfaiye ekipleri, Devlet Demiryolları yetkililerinden yardım istedi. Demiryolu görevlilerinin de yardımıyla, itfaiye aracı, boş vagona yüklendi. Yüklenen vagonun, bir lokomotif tarafından tünele çekilmesiyle itfaiye ekipleri yangın yerine ulaştı. Vagondaki araçtan su sıkan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Demir yolu tünelindeki yangına vagonla taşınan itfaiye aracıyla müdahale edildi
Demir yolu tünelindeki yangına vagonla taşınan itfaiye aracıyla müdahale edildi
Demir yolu tünelindeki yangına vagonla taşınan itfaiye aracıyla müdahale edildi
Demir yolu tünelindeki yangına vagonla taşınan itfaiye aracıyla müdahale edildi
Demir yolu tünelindeki yangına vagonla taşınan itfaiye aracıyla müdahale edildi
Demir yolu tünelindeki yangına vagonla taşınan itfaiye aracıyla müdahale edildi
Demir yolu tünelindeki yangına vagonla taşınan itfaiye aracıyla müdahale edildi
Demir yolu tünelindeki yangına vagonla taşınan itfaiye aracıyla müdahale edildi
Demir yolu tünelindeki yangına vagonla taşınan itfaiye aracıyla müdahale edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

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