Sevilen dizinin karakterlerinden Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Demir Yaman'ın Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıp ayrılmayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Demir Yaman öldü mü? Demir Yaman diziden çıktı mı? Bir Zamanlar Çukurova Murat Ünalmış diziden neden ayrıldı?Demir Yaman diziden neden ayrıldı, Demir Yaman geri dönecek mi? İşte detaylar haberimizde…

DEMİR YAMAN DİZİDEN ÇIKTI MI? BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR YAMAN NEDEN YOK?

Dizinin 102. sezon finalinde konağa yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden Demir karakteri, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki serüvenini noktaladı. Böylelikle karaktere hayat veren Murat Ünalmış dizi kadrosunda yer almayacak.

MURAT ÜNALMIŞ DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış, Instagram hesabından yaptığı açıklamada merak edilen Demir Yaman öldü mü konusuna netlik kazandırdı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Ünalmış, yaptığı açıklamada, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." ifadelerini kullandı.

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981' Kayseri de doğdu. Çocukluğu Kayseri'de geçen ve aslen de Kayserili olan Murat Ünalmış, ortaokul dönemi sonrasında İstanbul'a gelmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır.

Ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası dizilerinde ve "Üç Kadın", "Deli Duran", "Sen Ne Dilersen" adlı sinema filmlerinde rol almıştır.

Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır.

Yer gök aşk dizisinde başrol oynamıştır. Aynı dizide başrolü paylaştığı Birce Akalay ile evlenmiştir. Evlilikleri 1,5 yıl sürmüştür. TRT 1'de yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide başrol oynamıştır Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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