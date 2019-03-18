Demir, Soğanlı'da Seçim Ofisi Açtı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Osmangazi Belediye Başkan Adayı Şaban Demir, seçim ofislerinin ikincisini Kanalboyu Mahallesi'nde açtı.

Ofisin açılış törenine BBP Bursa İl Başkanı Mehmet Gebeş, MKYK Üyesi Ekrem Alfatlı, Salih Uçak, BBP Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa Aydın, Gürsu İlçe Başkanı Necdet Öner, Meclis Üyesi Adayları ve partililer katıldı. Seçim ofisinin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkan Adayı Şaban Demir, Osmangazi ilçesine yeterince yatırımın yapılmadığını iddia ederek, "İlçe sınırlarımızda termal/sıcak su var yeterince faydalanmıyoruz, Termal sıcak suyu hanelerle buluşturacağız. Trafik, otopark pazar yeri, çocuk parkları ve spor salonları gibi müzmin meseleleri çözeceğiz" dedi.

BBP MKY Üyesi Ekrem Alfatlı yaptığı konuşmada, Yeni Zellanda'da yapılan Müslüman katliamını ve Irak'ın Kuzeyinde şehit olan askerlerimize rahmet dileyerek, terörü ve destekçilerine lanet okudu. İslam coğrafyasının kan gölüne döndüğünü ifade eden Alfatlı, "Emperyalist güçlerin ve işbirlikçilerinin gerçekleştirdiği katliamlar var. Dünyanın neresinde bir katliam varsa bir zulüm varsa orada ya Türk'ü görüyorsunuz ya da Müslümanı görüyorsunuz. İşte Büyük Birlik Partisi nizamı alem davasının yılmaz bekçileri Alperenler, kuruluş gayesi ve amacı zalimin karşısında mazlumun yanında olma idealinin yılmaz savunucularıdır" diye konuştu.

Alfatlı, "Büyük Birlik Partisinin kuruluş ve felsefesi Anadolu insanının yönetimlerde yer almak ve iktidara gelmek suretiyle sizin hak ve hukukunuzu korumak, Anadolu insanının iktidara uzanan eli olmaktır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA