Demir Özlü kimdir? Demir Özlü hayatı, sanatı ve eserleri!
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Demir Özlü kimdir? Demir Özlü hayatı, sanatı ve eserleri!

13.02.2021 22:06 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:09
Demir Özlü kimdir? Demir Özlü hayatı, sanatı ve eserleri!

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan Türk edebiyatının önemli isimlerinden öykü, deneme, gezi, anı ve roman yazarı Demir Özlü, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Demir Özlü kimdir? Demir Özlü neden ödlü?

Edebiyatın duayen isimlerinden Demir Özlü yaşamını yitirdi. 86 yaşında hayatını kaybeden, edebiyatçı Tezer Özlü'nün ağabeyi Demir Özlü'nün bir süredir rahatsız olduğu öğrenildi. Demir Özlü hayatı, sanatı ve eserleri!

DEMİR ÖZLÜ KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Eylül 1935

Kaç yaşında: 85 yıl yaşında

Kaç yaşında: Vefa, İstanbul, Türkiye

Demir Özlü (9 Eylül 1935, İstanbul - 13 Şubat 2021), Türk öykü ve roman yazarı. Tezer Özlü'nün ağabeyidir.

Ödemiş İstiklâl İlkokulu, Ödemiş Ortaokulu, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde (1953) okudu. İlk şiiri Kabataş Lisesi öğrencilerinin çıkardığı Dönüm Dergisi ve daha sonra Türk Dili dergisinde yayınlandı. 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1961-1962 arası Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe okuduktan sonra Türkiye'ye dönerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Metodoloji Kürsüsü'nde 4 yıl asistanlık yaptı. Siyasal eylemleri nedeniyle işine son verilince avukatlık yapmaya başladı. 1969'da "Sakıncalı" olarak askere gitti ve yedeksubaylık hakkı elinden alınarak Muş'ta çavuş olarak askerlik görevini tamamladı. 1971'deki askerî müdahaleden sonra bir süre tutuklu kaldı. 1979'da Stokholm'e yerleşti. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra vatandaşlıktan çıkarıldı. Türkiye'ye 1989'da dönebildi. Bu tarihten beri Stokholm ve İstanbul'da yaşıyor. İlk şiiri Kabataş Lisesi öğrencilerinin çıkardığı Dönüm, daha sonra Türk Dili dergisinde yayınlandı. Öykü, deneme, eleştiri ve çevirileri Mavi, A, Pazar Postası, Yeni Ufuklar, Soyut, Somut, Yeni Edebiyat, Gösteri ve Adam Öykü dergilerinde yayınlandı. 1980'den sonra roman, anlatı, anı ve gezi kitaplarına ağırlık verdi.

Özlü 13 Şubat 2021'de kalp krizi nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetti.

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