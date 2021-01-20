Demir Lady kimdir? Margaret Thatcher kimdir, kaç yaşında öldü?

İngiltere'nin ilk kadın başbakanı olan Margaret Thatcher, Demir Lady olarak biliniyordu. Dönemin başarılı siyasetçileri arasında yer alan Margaret Thatcher hakkında merak edilenleri sizin için derledik. Demir Lady kimdir? Margaret Thatcher kimdir, kaç yaşında öldü?

Başarılı siyaset kadınlarından biri olarak gösterilen Demir Lady lakaplı Margaret Thatcher hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

DEMİR LADY MARGARET HİLDA THATCHER KİMDİR?

Margaret Hilda Thatcher 13 Ekim 1925 yılında Grantham, Lincolnshire'de dünyaya geldi. 8 Nisan 2013'de Londra'da inme sonucu hayatını kaybetti.

Britanyalı siyasetçi, Birleşik Krallık'ta en uzun süre başbakanlık yapan kişi ve ülkenin ilk kadın başbakanı. Yakın tarihte ülkeyi en çok etkileyen kişilerden oldu. Uyguladığı politikalar nedeniyle hem büyük destek gördü, hem de ciddi bir muhalefetle karşılaştı.

İngiltere'de küçük bir şehirde yaşayan inançlı bir Protestan esnaf ailesinden geliyordu. Gençliğinde parlak bir öğrenci olduğu gibi muhafazakâr bir öğrenci derneğinde siyasi etkinlikte de bulundu. Muhafazakâr Parti'ye genç yaşta üye oldu. Zengin bir iş adamıyla evlendi.

Thatcher 1975-1990 arasında Muhafazakâr Parti başkanlığı, 1979-1990 arasında da başbakanlık yaptı. Genel siyasi çizgisi liberal-muhafazakâr doğrultudaydı. 1980'li yıllarda batılı ülkelerinde devletin iktisadi yatırımlardan çekilmesi, özelleştirme, serbest pazar ekonomisinin desteklenmesi ve işçi haklarının törpülenmesi ile kendisini gösteren neoliberal siyasetin Birleşik Krallık'taki uygulayıcısı oldu.

Ülkesi içinde sol muhalefetle, uluslararası alanda ise Soğuk Savaş kapsamında Doğu Bloğu ülkeleriyle mücadele yürüttü. O dönem için radikal sayılabilecek sağ politikaları taviz vermeden uygulaması nedeniyle kendisine takılan Demir Leydi lakabını severek benimsedi.

Thatcher, partisi içindeki bölünmeler nedeniyle başbakanlığı ve aktif siyaseti bırakmak zorunda kaldı. Ancak etkisi öyle güçlüydü ki, başbakanlığı sonrasında devam etmekle kalmadı, İşçi Partisi'ni de etkileyecek şekilde İngiliz siyasetini temelden dönüştürdü.