Demir korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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Demir korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Aksaray'da demir parmaklıklara sıkışan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

04.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:28
Demir korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

'da demir parmaklıklara sıkışan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Büyük Mahallesi'ndeki adliye lojmanlarının bahçesinin demir parmaklıklarına sıkışan sokak köpeğini gören vatandaşlar, hayvanı kurtarmayı başaramayınca itfaiyeye verdi.

Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, demirleri keserek sokak köpeğini sıkıştığı yerden çıkardı.

Çalışmayı izleyen mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kurtarılan sokak köpeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Demir korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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