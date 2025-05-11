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Demir Kadın: Neslican filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Demir Kadın: Neslican filmi ne zaman, nerede çekildi?

Demir Kadın: Neslican filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Demir Kadın: Neslican filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Demir Kadın: Neslican filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Demir Kadın: Neslican konusu, özeti ve Demir Kadın: Neslican oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Demir Kadın: Neslican filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Demir Kadın: Neslican filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Demir Kadın: Neslican filmini izleyecek olanların merak ettiği Demir Kadın: Neslican konusu nedir, Demir Kadın: Neslican oyuncuları kimler ve Demir Kadın: Neslican özeti gibi konuları inceliyoruz.

DEMİR KADIN: NESLİCAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Demir Kadın Neslican, kanser tedavisi gördüğü sırada yaşama tutunma mücadelesiyle insanlara umut olan Neslican Tay'ın hayat hikayesini konu ediyor. Kendisine kanser teşhisi konmasıyla başlayan zorlu tedavi sürecinin aktarıldığı filmde, Neslican'ın bu süreçte yaşadıkları, yaşama tutunma mücadelesi gözler önüne seriliyor.


DEMİR KADIN: NESLİCAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yapım Yılı: 2023

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: Naz Çağla Irmak, Yurdaer Okur, İlker Aksum'

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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