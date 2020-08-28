Demir hırsızları, 50 bin kamera kaydı incelendikten sonra yakalandı
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Demir hırsızları, 50 bin kamera kaydı incelendikten sonra yakalandı

Hatay'da, sahte evrak ve kimlikle nakliyeci olarak fabrikadan 200 bin TL değerinde demir profil ve sac ürünleri çalarak satmak isteyen 3 kişi, 50 bin kamera kaydı incelendikten sonra yakalandı.

28.08.2020 17:28 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:16

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir fabrikadan sahte evrak ve kimlik ile yaklaşık 200 bin TL değerinde demir profil ve sac çalarak Şanlıurfa'da satmak isteyen 3 şüpheli, 50 bin kamera kaydı incelendikten sonra yakalandı.

MALZEMELERİ ANKARA YERİNE ŞANLIURFA'YA GÖTÜRDÜLER

Olay 16 Ağustos tarihinde İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Nakliyeci olarak fabrikadan 200.000 TL değerinde demir profil ve sac ürünleri ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden belgede sahtecilik, sahte evrak ve kimlik ayarlayarak tıra yükleyen 3 kişi, malzemeleri Ankara yerine Şanlıurfa'ya götürdüler.

50 BİN KAMERA KAYDI İNCELENDİKTEN SONRA YAKALANDILAR

Hatay İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması ve hırsızlığa konu olan malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında şahısların, hırsızlıkta kullandıkları çekici ve dorsede bazen iki plaka kullanarak, bazende plakasız olarak bazen plakayı kapatmak suretiyle Hatay'dan Şanlıurfa'ya gittikleri tespit edildi. Bu tespitler için yol güzergahı üzerindeki tüm il, ilçe ve beldelerde bulunan, jandarma, emniyet ve diğer kamu kurumlarına ait yaklaşık 50 bin adet kamera, OBS, HGS ve PTS kayıtları incelenerek teknik malzemeler kullanıldı. Tüm bu araştırma ve takip neticesinde suçta kullanılan tır dorsesi, hırsızlığa konu olan demir profil ve demirin tamamı ile A.Ç, Y.K ve İ.M. isimli şüpheliler Şanlıurfa'da yakalanarak İskenderun'a getirildiler.

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden İ.M. ve Y.K. tutuklanırken A.Ç. serbest bırakıldı.

Demir hırsızları, 50 bin kamera kaydı incelendikten sonra yakalandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
MEHMET: Adam 200 bini gidince büyük biriymiş 50 bin kamera izlenmiş yani 20 bin personel devreye sokulmus biz 72.000 bin gitti 1 tane kamera oynattiramadik vay be ülkem
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HAYA: İğne ile kuyu kaza sözü böyle bir durumda ortaya çıkmış bir sözdür diye düşünüyorum.Emeği geçen emniyet çalışanlarından Allah razı olsun .Bu duadan daha güzelini bulamadım
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