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Demir çite sıkışan köpek kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar - Haberler | Güncel
Demir çite sıkışan köpek kurtarıldı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde okulun bahçesini çevrelen çitin demirleri arasında sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde okulun bahçesini çevrelen çitin demirleri arasında sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçenin Akdeniz Mahallesi'ndeki Gülnar Anadolu Lisesi'nin bahçesinin çitinde demirlerin arasına sıkışan köpeği görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, demirleri keserek köpeği kurtardı. Sağlıklı olduğu belirlenen köpek, tekrar sokağa salıverildi.


Demir çite sıkışan köpek kurtarıldı

Demir çite sıkışan köpek kurtarıldı

Demir çite sıkışan köpek kurtarıldı

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