Demir, "Başarılı projelere ve öğrencilerimize destek sağlamaya hazırız" - Haberler

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Demir, "Başarılı projelere ve öğrencilerimize destek sağlamaya hazırız"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın (DAKAF 2022) açılış törenine katıldı.

ERZURUM (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın (DAKAF 2022) açılış törenine katıldı.

Beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte fuarda yer alan stantları tek tek gezen Başkan Demir, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde, 9 üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilen fuardaki başarılı proje ve öğrencilere destek vereceklerini açıkladı.

Demir, "Fuarda öğrencilerimizin yapmış oldukları projeler dünyanın geleceğine yön veren projeler. Gençlerimizi kutluyorum. Bizlerde elimizden gelen destekleri esirgemeyeceğiz" dedi. - ERZURUM

Demir, Başarılı projelere ve öğrencilerimize destek sağlamaya hazırız

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu, Fuat Demir, Erzurum, Yerel, Haberler

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