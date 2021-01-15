Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Konuğu: Zeynep İde kimdir? Zeynep İde kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Konuğu: Zeynep İde kimdir? Zeynep İde kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Zeynep İde hayatı ve biyografisi nedir?
Demetve Alişan ile Sabah Sabah Konuğu: Zeynep İde kimdir? Zeynep İde kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Zeynep İde hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUĞU ZEYNEP İDE KİMDİR?
Aslen Malatya'lı olan Zeynep İde, İstanbul'da doğmuştur.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde'nin kızı olan Zeynep İde katılmış olduğu ses yarışması 'Son Ses'de 30 genç finalist arasına girmiştir.
Genç sanatçı eğitimine Koc¸ Universitesinde devam etmektedir.
Zeynep İde'nin Instagram adresi "zeynepide" şeklindedir.
Yaklaşık 1600 takipçisi bulunmaktadır. Sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep İde, hayatına dair sık sık paylaşım yapmaktadır.