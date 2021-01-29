Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Op. Dr. Aret Kamar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Op. Dr. Aret Kamar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Op. Dr. Aret Kamar hayatı ve biyografisi nedir?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Op. Dr. Aret Kamar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Op. Dr. Aret Kamar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DEMET ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUĞU: OP. DR. ARET KAMAR KİMDİR?

Op. Dr. Aret Kamar hayatını şöyle anlatmaktadır;

1967 yılında İstanbul'da doğdum. İlk öğrenimimi Esayan Lisesinde bitirdikten sonra, orta ve liseye Özel Pangaltı Lisesinde devam ettim. 1983-1984 öğretim yılında liseyi birincilikle bitirdim. Üniversite sınavlarında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine girmeye hak kazandım. 1984 yılında üniversiteye başladım. 1989 yılında üniversite bittikten sonra, Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanarak, Taksim İlkyardım Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde, ihtisas yapmak üzere, asistan doktor olarak çalışmaya başladım. ( 7 Ocak 1990 )

1995 yılı başında, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı oldum. Mecburi hizmet için kura çekerek, Denizli Buldan Devlet hastanesinde 30 Ağustos 1995' te göreve başladım. Göreve başladıktan 3 yıl sonra 1998' de hastane başhekimi olarak atandım. 7 yıl kadar da başhekimlik yaptım. Asistanlığım ve uzman doktorluğum süresince, endoskopi ( kapalı ameliyatlar ) ve infertilite ( kısırlık ) ile ilgilendim.

Asistanlığım sırasında, o zamanlarda daha tüm dünyada yeni uygulama alanı bulan, bugün ise güncel teşhis yöntemleri arasına giren, sonohisterografi ve histereskopi konularında çalıştım. Kısırlık tedavisinde yeni bir ilaç alternatifi olan aromataz inhibitörleri ile ilgili çalışmalar ve yayınlar yaptım. Denizli'deki görevim esnasında 2003 yılında, 6 ay süreyle Ege Üniversitesi Tüp bebek Merkezinde çalışarak tüpbebek sertifikası aldım. 2005 yılında devlet memuriyetinden istifa ettim. İstifa ettikten sonra İstanbul Gümüşsuyu/ Taksim'de İstanbul Tüp bebek ve Kadın Sağlığı Merkezini kurdum. 2006 yılı başında, merkezimiz bakanlık tarafından ruhsatlandırıldı. Halen kadın hastalıkları ve doğum hekimliğim yanında, kısırlık ve tüp bebek alanında, ekibimle beraber çalışmalar yürütmekte ve sosyal bir yara olan kısırlık konusunda insanlara yardımcı olmaya çalışmaktayım.

Evliyim ve iki kızım var.