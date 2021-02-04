Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Şubat 2021 Perşembe STAR TV Canlı İzle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Gülnihal Demir kimdir?

Hafta içi her gün, STAR TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu, Çocuklar Duymasın dizisi oyuncu Gülnihal Demir kimdir, hangi dizilerde oynadı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Şubat 2021 Perşembe STAR TV Canlı İzle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?