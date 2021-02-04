Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Şubat 2021 Perşembe STAR TV Canlı İzle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Gülnihal Demir kimdir?
Hafta içi her gün, STAR TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu, Çocuklar Duymasın dizisi oyuncu Gülnihal Demir kimdir, hangi dizilerde oynadı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Şubat 2021 Perşembe STAR TV Canlı İzle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?
50 yaşından sonra oyunculuğa adım atan başarılı isim Gülnihal Demir kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Şubat 2021 Perşembe STAR TV Canlı İzle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?
DEMET VE AKALIN İLE SABAH SABAH 4 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ KONUKLARI KİMLER?
Ayça Kaya,
Ayşe Dinçer,
Gülnihal Demir
GÜLNİHAL DEMİR KİMDİR?
Gülnihal Demir,1 Ocak 1953, Muğla doğumlu, Türk oyuncudur. Özel bir bankadan 50 yaşında emekli olduktan sonra oyunculuğa başlamıştır. Oyuncu 2016 yılında obezite ameliyatı olmuştur.
GÜLNİHAL DEMİR HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
2004-Büyük Yalan (TV dizisi)
2004-Büyük Buluşma-Ayten (TV dizisi)
2005-Dondurmam Gaymak-Canfeda (Sinema filmi)
2006-Yeşeren Düşler-Güllü (TV dizisi)
2007-Benden baba olmaz-Kadife (TV dizisi)
2008-Dalgakıran (TV dizisi)
2008-Havalimanı/İyi Uçuşlar-Naciye (TV dizisi)
2009-Kavak yelleri-Hamamdakı kadın (TV dizisi)
2009-Bozkırda Bir Çiçek-Güllü (TV dizisi)
2010-2013-Çocuklar Duymasın-Gülfidan (TV dizisi)
2011-Babam Sağ Olsun-Gülfidan (TV dizisi)
2011-Kamp-Günnihal (TV dizisi)
2012-2014-Zengin Kız Fakir Oğlan-Fatma (TV dizisi)
2013-Nizama Adanmış Ruhlar- Carlos'un annesi (TV dizisi)
2013-Super İncir- Nilüfer (Sinema filmi)
2014-Deliha –Düğün Hatice teyze (Sinema filmi)
2014-Mandıra Filozofu -Gülfidan (Sinema filmi)
2014-Mandıra Filozofu İstanbul-Gülfidan (Sinema filmi)
2015-Avanak Dedektör (Sinema filmi)