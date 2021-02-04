Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Şubat 2021 Perşembe STAR TV Canlı İzle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Ayça Kaya kimdir?
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Şubat 2021 Perşembe STAR TV Canlı İzle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Ayça Kaya kimdir?

04.02.2021 08:56 | Son Güncelleme: 04.02.2021 08:59
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Şubat 2021 Perşembe STAR TV Canlı İzle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Ayça Kaya kimdir?

Hafta içi her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı 4 Şubat Perşembe günü konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Şubat 2021 Perşembe STAR TV Canlı İzle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Ayça Kaya kimdir?

Sağlıklı beslenme konusunda yazdığı kitaplar, verdiği tarifler ile dikkat çeken isim Ayça Kaya kimdir? Ayça Kaya kitapları ve eğitimi nedir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Şubat 2021 Perşembe STAR TV Canlı İzle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 4 ŞUBAT KONUKLARI KİMLER?

Ayça Kaya,

Ayşe Dinçer,

Gülnihal Demir

AYÇA KAYA KİMDİR?

Diyetisyen Ayça Kaya İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Elem Ayça Kaya olan başarılı doktor Kahramanmaraş Çukurova Elektrik Anadolu Lisesinde okudu. Ayça Kaya, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde İç Hastalıkları ihtisası yaptı. Şişmanlık ve obezite tedavisine dair çok sayıda klinik araştırması olan Ayça Kaya, dünyada bir ilk olan çalışması ile gündeme gelmişti. Kaya, şişmanlık tedavisinde, kombine ilaç kullanımının, tekli ilaç kullanımına üstün olmadığını gösterdiği çalışması başta İtalya'da 5. Avrupa Endokrinoloji Kongresi olmak üzere birçok kongrede, ayrıca yurt içinde ve yurt dışında çok çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmıştır. Uzmanlık tezini Karaciğer Yağlanması ve risk faktörleri üzerine yapmıştır. 2010 Ocak ayından beri Kanal D Doktorum programında sağlıklı beslenme, kalıcı zayıflama ve metabolizma üzerine yayınlar hazırlamaktadır. Ayrıca kendi muayenehanesinde hastalarına hizmet vermeye devam etmektedir. Ayça Kaya, evlidir ve iki çocuğu bulunmaktadır.

AYÇA KAYA KİTAPLARI

Beslenme Saati (2015)

Sayarak Zayıfla Mutfakta (2014)

Sayarak Zayıfla 5333 (2014)

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