Demet Şener yeni aşka yelken açtı! İşte yeni sevgilisi...

Ocak ayında 19 aylık eşi Cenk Küpeli ile anlaşmalı olarak boşanan Demet Şener, yeni bir aşka yelken açtı! Şener, Lojistik işiyle uğraşan iş insanıyla aşk yaşıyor. İşte detaylar...

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt, Demet Şener'in yeni bir aşka yelken açtığını yazdı. Sıkı durun… Bu yazın son aşk bombasını patlatıyorum! Ocak ayında 19 aylık eşi Cenk Küpeli ile anlaşmalı olarak boşanan Demet Şener, yeni bir aşka yelken açtı! Bu arada sakın yanlış anlaşılmasın!

Demet Şener'in kalbini çalan kişi; Küpeli ile ayrılığı sonrası, 2018'de olaylı bir şekilde boşandığı ve aralarındaki buzları erittiğini söylediği çocuklarının babası İbrahim Kutluay değil. Lojistik işiyle uğraşan iş insanı Tolga Arman.Bir arkadaşım, önceki akşam Nobu'da Demet Şener ve çocukları İrem ile Ömer'i gördüğünü, masalarında bir erkek ile kızının oturduğunu ve Demet Şener'in o erkekle çok samimi olduğunu söyleyince Demet Hanım'ı aradım.

"Yeni bir aşk mı var?" diye sorduğum Demet Hanım'dan "Evet" cevabını aldım. Demet Hanım, yaklaşık bir aydır flört ettiklerini ve kızı ile Tolga Bey'in kızının aynı yaşta ve iyi arkadaş olduklarını söyledi. Gayet mutlu olduklarını da belirten Demet Şener'in mutluluğu daim olur inşallah.

Kaynak: Snob Magazin