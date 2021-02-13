Demet Şener kürdan yuttu, ölümden döndü!
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Demet Şener kürdan yuttu, ölümden döndü!

13.02.2021 08:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 08:11
Demet Şener kürdan yuttu, ölümden döndü!

Ameliyata alınan Şener'in karnında bulunan kürdan, yapılan operasyonla çıkarıldı.

Ameliyata alınan Şener'in karnında bulunan kürdan, yapılan operasyonla çıkarıldı. Eski model, taburcu edildikten sonra "Bana bir daha kürdan vermeyin" diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi ve ekledi: "Her zaman kullandığım bardaktı ve lavabonun kenarında duruyordu. İçerken canım çok acıdı. Şu anda midemde ufak bir hasar var. Yemek yiyorum fakat beni zorlayacak şeyler yemiyorum." 

O kişi hakkında konuşmak istemiyorum

Cenk Küpeli ile evliliği sona eren Demet Şener, kızı İrem'le birlikte Bebek'te görüntülendi. Boşandıktan sonra eski eşine ait milyon dolarlık aracı kullanmaya devam eden Şener bu kez Audi A3 marka kiralık bir araçla objektife takıldı. Şener, "Artık o aracı kullanmıyorum. Şirket aracım var" dedi.

Boşanmanın ardından hayatında değişiklik olmadığını da ifade eden Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'ın kendisine yaşaması için bir ev verdiği dedikodularını yalanladı: "Böyle bir teklifte bulunmadı." Şener, İbrahim Kutluay'ın Edvina Sponza'dan ayrılmasının hatırlatılması üzerine ise "Kusura bakmayın ama ben o kişi hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.

Demet Şener, artık şirketinin aracını kullandığını söyledi.

Kaynak: Hürriyet

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