Demet Şener kimdir? Demet Şener hayatı ve biyografisi! Demet Şener kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Demet Şener, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Demet Şener hakkında merak edilenler. Demet Şener hayatı ve biyografisi. Demet Şener kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Demet Şener merak konusu oldu. İşte Demet Şener hakkında merak edilen Demet Şener kimdir, Demet Şener hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DEMET ŞENER KİMDİR?

Demet Şener, 11 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Naime Şener, babası Fikret Şener'dir. Ercüment ve Enis adlarında iki abisi vardır. Nişantaşı Kız Lisesini bitirmiştir.

1994 yılında başladığı mankenlik hayatında, 1995 yılında kazandığı güzellik yarışması ile adını duyurup teklifler almaya başlayan Şener, "Vip Suare" ve "Şans Direksyonu" adlı televizyon programları ile, "Bir Demet Tiyatro" ve "Böyle mi Olacaktı" adlı dizilerde yer aldı.

Beyazperdeye, 1999 yapımı olan ve Gani Müjde tarafından yazılıp yönetilen, oyuncular arasında Cem Davran, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz gibi ünlü sanatçıların da olduğu "Kahpe Bizans" filmi ile adım attı. Bu filmin ardından yine 1999 yılında, Mustafa Altıoklar tarafından yazılıp yönetilen "Asansör" filminde Arzu Yanardağ, Emre Altuğ, Cem Özer, Mustafa Uğurlu ve Funda Barın gibi oyuncuların yanında yer aldı. 2000 yılında vizyona giren ve Ömer Uğur'un yönettiği film "Hemşo"'da ise Mehmet Ali Erbil, Okan Bayülgen, Özlem Yıldız, Sümer Tilmaç ve Yılmaz Köksal'la beraber rol aldı ve Tatyana ismindeki bir Romen fahişeyi canlandırdı.

Demet Şener, 15 Temmuz 2005 tarihinden beri evli olduğu milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 11 yıllık evliliğini sonlandırdılar. İrem (d. 12 Haziran 2006 ) adında kızı ve Ömer (d. 27 Mart 2009) adında oğlu vardır.

Filmleri :

1997 – Böyle mi Olacaktı

1997 – Bir Demet Tiyatro

1999 – Asansör

1999 – Kahpe Bizans

2000 – Aşk Hırsızı

2000 – Hemşo

2000 – Gölge

2002 – Reyting Hamdi