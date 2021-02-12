Demet Şener'in ölümden döndüğü ortaya çıktı

Eski manken, "Evdeki yardımcım, su içtiğim bardağı yıkamak üzere mutfağa götürürken ortada gördüğü bir kürdanı içine atmış. Ben de sabah çocuklarla aceleyle çıkarken o bardağa su doldurup içtim. Hemen hastaneye koştum. Mideme saplanan kürdanı operasyonla çıkardılar. C¸ok şükür ki erken müdahale edildi" dedi.

Demet Şener, geçtiğimiz haftalarda Cenk Küpeli'den sürpriz bir şekilde boşanmıştı.

Kaynak: Snob Magazin