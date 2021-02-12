Demet Şener'in ölümden döndüğü ortaya çıktı
12.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:53
Su ic¸tigˆi bardagˆın ic¸indeki ku¨rdanı fark etmeyen Demet S¸ener, hastaneye kaldırıldı. Midesine saplanan ku¨rdan yu¨zu¨nden operasyon gec¸iren mankenin iki gu¨n hastanede yattığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Eski manken, "Evdeki yardımcım, su içtiğim bardağı yıkamak üzere mutfağa götürürken ortada gördüğü bir kürdanı içine atmış. Ben de sabah çocuklarla aceleyle çıkarken o bardağa su doldurup içtim. Hemen hastaneye koştum. Mideme saplanan kürdanı operasyonla çıkardılar. C¸ok şükür ki erken müdahale edildi" dedi.
Demet Şener, geçtiğimiz haftalarda Cenk Küpeli'den sürpriz bir şekilde boşanmıştı.
Kaynak: Snob Magazin