Demet Şener eski eşi Cenk Küpeli'yle barıştı mı?
Demet Şener, iki yıl evli kaldığı iş insanı Cenk Küpeli'yle üç ay önce boşanmıştı. Son dönemde çıkan barıştığı iddialarına model, ilk kez cevap verdi. İşte detaylar...
Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yle barıştığı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Kendi markası için ortaklığın devam ettiğini söyleyen model, "Zaten severek ayrıldık. Ara ara görüşüyoruz. Ama barışmadık" diye konuştu. (Seçkin Şenvardar-Milliyet)
Kaynak: Snob Magazin