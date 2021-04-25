Demet Şener eski eşi Cenk Küpeli'yle barıştı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demet Şener eski eşi Cenk Küpeli'yle barıştı mı?

Demet Şener eski eşi Cenk Küpeli'yle barıştı mı?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Demet Şener, iki yıl evli kaldığı iş insanı Cenk Küpeli'yle üç ay önce boşanmıştı. Son dönemde çıkan barıştığı iddialarına model, ilk kez cevap verdi. İşte detaylar...

Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yle barıştığı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Kendi markası için ortaklığın devam ettiğini söyleyen model, "Zaten severek ayrıldık. Ara ara görüşüyoruz. Ama barışmadık" diye konuştu. (Seçkin Şenvardar-Milliyet)

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Adnan Menderes Süleyman Soylu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Yılmaz Vural Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Demet Şener eski eşi Cenk Küpeli'yle barıştı mı? - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 14:20:55. #1.15#

title