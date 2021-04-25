Demet Şener eski eşi Cenk Küpeli'yle barıştı mı?

Demet Şener, iki yıl evli kaldığı iş insanı Cenk Küpeli'yle üç ay önce boşanmıştı. Son dönemde çıkan barıştığı iddialarına model, ilk kez cevap verdi. İşte detaylar...