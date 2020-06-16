Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı

Seyahat yasaklarının kalkmasının ardından pek çok ünlü gibi soluğu tatilde alan Demet Özdemir, teknede çekildiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken güzel oyuncunun paylaşımına adeta beğeni yağdı.

Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
16.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:26

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için kendisini evine kapanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren seyahat yasaklarının kalkmasının ardından güzel oyuncu, pek çok ünlü gibi soluğu tatilde aldı.

Tatil için Ege'yi tercih eden Demet Özdemir, kalabalıktan uzak kalmak için yakın arkadaşlarıyla birlikte tekne kiraladı. Özdemir, tatilden karelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

TEKNE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Demet Özdemir, teknede çekildiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Magazin
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Magazin
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Magazin
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Magazin
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Magazin
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Magazin
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu
Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu
Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu
Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü
Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı
Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı
Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak
Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak
Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti
Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti
Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı
Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor
Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı
Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu
Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular
CZN Burak, 'Bana televizyon alacak yok mu?' diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Lara Sibel Can Türkan Şoray Ezgi Eyüboğlu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 00:26:56. #1.14#
title