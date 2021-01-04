Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşk mı yaşıyor? Demet Özdemir Oğuzhan Koç nerede görüntülendi? Demet Özdemir Oğuzhan Koç neler dedi?
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Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşk mı yaşıyor? Demet Özdemir Oğuzhan Koç nerede görüntülendi? Demet Özdemir Oğuzhan Koç neler dedi?

04.01.2021 09:42 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:46
Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşk mı yaşıyor? Demet Özdemir Oğuzhan Koç nerede görüntülendi? Demet Özdemir Oğuzhan Koç neler dedi?

Bir süredir sevgili oldukları konuşulan başarılı oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç aşk mı yaşıyor? Demet Özdemir Oğuzhan Koç nerede görüntülendi? Demet Özdemir Oğuzhan Koç neler dedi?

Şarkıcı, oyuncu Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin ile yollarını ayırdıktan sonra adı güzel oyuncu Demet Özdemir ile anılmaya başladı. Peki, Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşk mı yaşıyor? Demet Özdemir Oğuzhan Koçnerede görüntülendi? Demet Özdemir Oğuzhan Koç neler dedi?

DEMET ÖZDEMİR OĞUZHAN KOÇ AŞK MI YAŞIYOR?

Uzun süredir aşk yaşadıkları konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Çeşme'de görüntülendi. Çeşme'deki bir otelde yeni yılı kutlayan ikiliden Özdemir, aşk haberlerini doğrulayarak "Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" diyerek hakkında çıkacak olan haberlere manşet başlığı yazmış oldu.

DEMET ÖZDEMİR OĞUZHAN KOÇ NELER DEDİ?

İlişkilerini gözlerden uzak tutan çiftten Demet Özdemir sessizliğini bozdu. Koç ile fotoğrafları çekilen oyuncu "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" ifadelerini kullandı.

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